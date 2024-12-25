Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
Suriye'de tansiyonu yükselten iddia: Göstericilere ateş açıldı
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

YURTLİG Bilek Güreşi Şampiyonları Belli Oldu

YURTLİG Bilek Güreşi Şampiyonları Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakutiye Gençlik Merkezinde düzenlenen YURTLİG Bilek Güreşi şampiyonasında kızlarda Hattat Hasan Çelebi Yurdu, erkeklerde ise Aziziye Yurdu birinci oldu. Turnuvada heyecan dolu anlar yaşandı.

YURTLİG Kapsamında Bilek güreşi heyecanı Yakutiye Gençlik Merkezimizde yaşandı. Kızlarda Hattat Hasan Çelebi Yurdu şampiyon oldu. Erkeklerde ise Aziziye birincilik kürsüsüne çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan YURTLİG Bilek güreşi heyecanı Yakutiye Gençlik Merkezimizde yaşandı. Melih Gül'ün koordinatörlüğünü yaptığı şampiyonada Teoman Cansever ile Ömer Aydın hakem olarak görev yaptı. Kızlarda sağ ve sol kolda Hattat Hasan Çelebi Yurdu şampiyon oldu. İkinci sırada Abdurrahman Gazi Yurdu yer aldı. Alvarlıefe Yurdu üçüncülüğü elde etti. YURTLİG Bilek güneşinde heyecan erkekler müsabakalarında devam etti. YURTLİG Erkekler Bilek Güreşi İl birinciliğinde Aziziye birinci oldu. İbrahim Hakkı Yurdu 2., Oğuzhan Yaşar Yurdu 3. Oldu. Sağ kolda ise üçüncülük madalyası Nurettin Topçu Yurdunun oldu. Dereceye giren takımların madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak ve diğer davetliler tarafından verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Suriye'de tansiyonu yükselten iddia: Göstericilere ateş açıldı
img

Destici asgari ücret için rakam verdi: Acilen bu seviyeye çekilmeli
img

Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak
İsrail hedef tahtasına koyduğu yeni ülkeyi açıkladı
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.