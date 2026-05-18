YURTLİG Bilardo Türkiye Birinciliği müsabakaları Sinop'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünce Sinop'un ev sahipliğinde "Mücadelenin Parçası Ol" sloganıyla düzenlenen organizasyona 8 ilden 33 sporcu katılıyor.

Modi Spor Kulübü Spor Salonu'nda 3 gün sürecek organizasyonun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, "Organizasyon vesilesiyle ülkemizin farklı illerinden gelen gençlerimizin aynı heyecanı, aynı dostluk ortamını paylaşmaları bizler için de çok büyük bir önem taşımaktadır ve çok anlamlıdır." dedi.

Kalyon'un konuşmasının ardından Vali Mustafa Özarslan,pasta keserek sporcularla organizasyonun açılışını yaptı.