Yurtlar Arası Spor Oyunlarında Voleybol Şampiyonları Belli Oldu

Denizli'de düzenlenen Yurtlar Arası Spor Oyunları'nda voleybol müsabakaları sona erdi. Kızlar kategorisinde Biruni Yurt Müdürlüğü, erkeklerde ise Prof. Dr. Cevat Akşit Yurt Müdürlüğü şampiyon oldu.

Yurtlar arası spor oyunlarının voleybol müsabakaları tamamlandı. Kınıklı Spor Salonu'nda Gerçekleşen karşılaşmalar sonunda Kızlar kategorisinde Biruni Yurt Müdürlüğü, erkeklerde ise Prof. Dr. Cevat Akşit Yurt Müdürlüğü şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yurtlar Arası Spor Oyunları' Voleybol Müsabakaları sona erdi. Kınıklı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda, GSB Denizli yurtlarından gelen öğrenciler takımlarını coşkuyla destekledi.

Kızlar kategorisinde 1'inci Biruni Yurt Mürülüğü, 2'nci Pamukkale Yurt Müdürlüğü, 3'üncü Tavas Yurt Müdürlüğü, 4'üncü Honaz Yurt Müdürlüğü oldu. Erkekler kategorisinde ise 1'nci Prof. Dr. Cevat Akşit Yurt Müdürlüğü, 2'nci İbn-i Haldun Yurt Müdürlüğü, 3'üncü Bekilli Yurt Müdürlüğü, 4'üncü İbn-i Rüşt Yurt Müdürlüğü oldu.

GSB Denizli Yurtlarında kalan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, Kınıklı Spor Salonunda 8 Kız, 8 Erkek yurdunun katılımıyla oynanan Voleybol müsabakaları sonunda dereceye giren yurt takımlarına ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.

Yurtlar arası Spor Oyunları'nda Voleybol kategorisinde şampiyon olan yurt takımları, Yurtlar Arası Spor Oyunlarının Bölge Şampiyonaları'nda Denizli'yi temsil edecek. - DENİZLİ