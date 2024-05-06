Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlar arası Spor Oyunları masa tenisi bölge grup müsabakaları Manisa'da gerçekleşti.

Manisa Çok Amaçlı Salonda, 11 ilden 35 kız ve 44 erkek öğrencinin katılımıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan müsabakalar heyecan ve çekişme dolu geçen maçlara sahne oldu. Dereceye giren takımlara düzenlenen törenle madalya ve kupaları, Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Orçun Sarıgül, Manisa Masa Tenisi İl Temsilcisi Aslı Akkaya ve hakemler tarafından verildi.

Kızlarda dereceye giren takımlar, birinci İzmir KYGM, ikinci Balıkesir KYGM, üçüncü Burdur KYGM ve dördüncü Uşak KYGM olurken, erkeklerde dereceye giren takımlar şu şekilde sıralandı: "Birinci İzmir KYGM, ikinci Muğla KYGM, üçüncü Uşak KYGM ve Ankara KYGM."

Turnuvayı birinci olarak tamamlayan takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. - MANİSA