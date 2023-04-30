Yürekleri ağza getirmişti! Valencia'dan hasta yatağında paylaşım
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Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia'dan paylaşım geldi. Ekvadorlu futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, " Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Savaşmaya devam." notunu düştü.
Süper Lig'in 32'inci haftasında deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ennner Valencia, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yaşadığı bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ekvadorlu yıldız hasta yatağından paylaşım yaptı.
"SAVAŞMAYA DEVAM"
Valencia yaptığı paylaşıma, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz. Savaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte Valencia'nın o paylaşımı;
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 42 maça çıkan Valencia, söz konusu mücadelelerde 31 gol atıp 6 da asiit kaydetti.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023