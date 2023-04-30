Yürekleri ağza getirmişti! Valencia'dan hasta yatağında paylaşım

Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia'dan paylaşım geldi. Ekvadorlu futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, " Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Savaşmaya devam." notunu düştü.