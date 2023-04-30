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Yürekleri ağza getirmişti! Valencia'dan hasta yatağında paylaşım

Yürekleri ağza getirmişti! Valencia'dan hasta yatağında paylaşım

Spor Haberleri

Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia'dan paylaşım geldi. Ekvadorlu futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, " Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Savaşmaya devam." notunu düştü.

Süper Lig'in 32'inci haftasında deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ennner Valencia, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yaşadığı bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ekvadorlu yıldız hasta yatağından paylaşım yaptı.

Yürekleri ağza getirmişti! Valencia'dan hasta yatağında paylaşım

"SAVAŞMAYA DEVAM"

Valencia yaptığı paylaşıma, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz. Savaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Valencia'nın o paylaşımı;

Yürekleri ağza getirmişti! Valencia'dan hasta yatağında paylaşım

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 42 maça çıkan Valencia, söz konusu mücadelelerde 31 gol atıp 6 da asiit kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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