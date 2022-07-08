Yunusemreli minik judoculardan madalya yağmuru Yunusemre Belediyespor'un minik judocuları, Minikler Judo İl Birinciliğinde 15 madalya elde ederek müsabakalara damga vurdu. Yunusemre Belediyespor'un minik judocuları, Minikler Judo İl Birinciliğinde 15 madalya elde ederek müsabakalara damga vurdu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Judo İl Temsilciliğince organize edilen Minikler Judo İl Birinciliği, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un judocuları, 5 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyaya imza atarak alkışlandı. Madalyalara ambargo koyan judocular, 22 - 24 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı. Mavi Beyazlı ekibin dereceleri şöyle: Minik kızlar; 32 kilogramda Elif Avuci 3., 40 kilogramda Hiranur Özbek 1., 44 kilogramda Yağmur Yıldırım 3., 48 kilogramda Zeynep Şimşek 2., 52 kilogramda Azra Karataş 3., 57 kilogramda İkra Üzüm 1. Minik erkekler; 30 kilogramda Orhan Karasu 3., 38 kilogramda Poyraz Çakal 3., 42 kilogramda Kerim İldeniz 3., 50 kilogramda Fahri Öz 1., 55 kilogramda Ramazan İnci 1., 55 kilogramda Kağan Erdoğan 2., 60 kilogramda Canberk Şişmanlar 1., 60 kilogramda Muhammet Furkan Yıldırım 3., +60 kilogramda Batuhan Taşkıran 2. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / Spor Yunusemre gençlik Manisa Spor Haberler

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