Yunusemre Belediyespor'un güreşçisi Beytullah'tan bronz madalya

YUNUSEMRE Belediyespor'un başarılı güreşçisi Hakim Beytullah Kalay, Kars'ta düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 41 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

YUNUSEMRE Belediyespor'un başarılı güreşçisi Hakim Beytullah Kalay, Kars'ta düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 41 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Genç güreşçi, zorlu rakiplerin yer aldığı şampiyonada önemli bir başarıya imza atarken, elde ettiği dereceyle milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörleri Ömer Rona ve Murat Can, elde edilen dereceyle ilgili yaptığı açıklamada, buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "Beytullah'tan beklentimiz şampiyonluktu. Ancak şampiyonadan kısa bir süre önce kolu kırıldı. Yaşadığı talihsiz sakatlık süreci hazırlıklarımızı olumsuz etkiledi. Buna rağmen böyle zorlu bir organizasyonda kürsüye çıkması önemli bir başarı. Sporcumuzla gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl daha sağlıklı bir süreç geçirerek hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
