Yunus imzayı atınca olanlar oldu! Zamlı sözleşme Galatasaray'da kriz çıkarttı

Adana Demirspor'daki müthiş sezonunun ardından Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Öte yandan Galatasaray, maaşı takım ortalamasının epey altında olan Yunus Akgün ile yeni kontrat yaptı.

19 MİLYON 750 BİN LİRA ALACAK

Yunus Akgün için Galatasaray'dan yapılan yeni sözleşme açıklaması şöyle: "2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."

SIRA KEREM'DE

Yunus'tan sonra sıra Kerem'e geldi. Akşam'ın haberine göre; Galatasaray cephesi beklemediği bir yanıt aldı. Kerem, sarı kırmızılıların beklentisinin üstünde bir rakam talep etti. Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'na, Yunus'a verdiği rakam yakın bir ücret önerdi. Aktürkoğlu'nun menejeri Galatasaray'ı şaşırtan talebi açıkladı. Yapılan görüşmede, genç oyuncu'nun 30 milyon TL istediği iddia edildi. Galatasaray camiası bu rakamı çok yüksek buldu. Görüşmelerin devam edileceği bildirildi.

7 MİLYON LİRADAN 11 MİLYON LİRAYA ÇIKIYOR

Kerem Aktürkoğlu 2 Aralık 2021'de Galatasaray'dan 2021-2022 sezonunda 7 milyon TL, 2022-2023 sezonunda 8 milyon TL, 2023-2024 sezonunda 9 milyon TL, 2024-2025 sezonunda 10 milyon TL, 2025-2026 sezonunda 11 milyon TL kazanacağı sözleşmeye atmıştı.