Haberler

Yunus Emre Sonsırma Aliağa Petkimspor'dan ayrılarak Safiport Erokspor'a transfer oldu

Yunus Emre Sonsırma Aliağa Petkimspor'dan ayrılarak Safiport Erokspor'a transfer oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor kaptanı Yunus Emre Sonsırma, sözleşmesinin bitmesinin ardından eski antrenörü Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Safiport Erokspor'a transfer oldu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'un kaptanı Yunus Emre Sonsırma sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılarak eski antrenörü olan Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Safiport Erokspor'a imza attı. İstanbul ekibi 33 yaşındaki tecrübeli oyun kurucuyu kadrosuna kattı. Petkim'de daha önce 2023-2024 sezonunda oynayan Yunus geçen sezon başında Manisa Basket'ten takıma dönmüştü. Yunus Sonsırma geçen sezon ligde 5.0 sayı, 2.6 ribaund, 2.5 asist EuropeCup'ta 3.0 sayı, 2.2 ribaund, 2.3 asist ortalamaları tutturmuştu. Yunus Sonsırma daha önce farklı dönemde Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Karşıyaka formasını giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış