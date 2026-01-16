Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen 20 yaşındaki milli ön libero Yunus Emre Konak'ın yeni takımı belli oldu.

OXFORD UNITED'A KİRALANDI

Championship ekibi Oxford United, Brentford'dan Yunus Emre Konak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Genç oyuncu, sezon sonuna dek Championship'te mücadele edecek.

KULÜBÜNDEN BAŞARILAR MESAJI

Brentford Kulübü, Yunus Emre için bir mesaj paylaşarak, ''Yunus Emre Konak, geçici süreliğine Championship ekibi Oxford United adına mücadele edecek. Başarılar Yunus.'' ifadelerini kullandı.

4.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Süper Lig'de Sivasspor formasıyla gösterdiği performansın ardından birçok kulübün dikkatini çeken Yunus Emre, 4.5 milyon euro bedelle Brentford'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol attı.