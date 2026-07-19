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Milli atlet Yunus Emre Civelek, Avrupa'da Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu

Milli atlet Yunus Emre Civelek, Avrupa'da Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu
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Milli atlet Yunus Emre Civelek, İtalya'daki Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engellide Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı. Ayrıca Simanur Bilgili ve Abdulsamet Duman bronz madalya elde etti.

Milli atlet Yunus Emre Civelek, İtalya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 110 metre engelli finalinde Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rieti kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Yunus Emre Civelek, 13.08'lik derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Yunus Emre Civelek, bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Şampiyonada kadınlar cirit atmada Simanur Bilgili, 55,72 metrelik derecesiyle, erkekler 2 bin metre engellide ise Abdulsamet Duman 5: 50.07'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldular.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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