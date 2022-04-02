Yunus Emre Başar, gümüş madalya kazandı

Macaristan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 77 kiloda ülkemizi temsil eden Yunus Emre Başar, Avrupa ikincisi oldu.

Geçen yıl Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybederek gümüş madalya kazanan milli sporcu Yunus Emre Başar, bu yıl da aynı kaderi yaşadı. Altın madalya için mindere çıktığı Ermenistan'dan Malkhas Amoyan'a 4-3 yenilen milli sporcu, gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı.