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Yunus Akgün yuvadan uçuyor

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Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün'ün Barcelona'nın radarına girdiği belirtildi. Galatasaray'ın maçlarını takip ederek Akgün'ün performansını değerlendirecek olan Barcelona'nın, devre arasında bir transfer teklifi yapmayı planladığı ifade edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'daki başarılı performansıyla göz dolduran ve adından söz ettiren Yunus Akgün'ün Barcelona'nın radarında olduğu yazıldı.

ÇIKIŞA GEÇTİ

Katalan medyasında çıkan haberlere göre Barcelona Akgün'e teklif yapacak. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası formayı alan Yunus Akgün, 14 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

RADARA ALDILAR

İspanyol devi Barcelona'nın Galatasaray maçlarını takip edeceği ve Yunus Akgün'ün performansına göre devre arasında transfer teklifi yapacağı aktarıldı.

Yunus Akgün yuvadan uçuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

50 milyon Euro dan aşağı vermeyiz Yunus u. Kerem aktürkoğlundan daha iyi yunus. Kerem in madem güncel değeri 50 milyon Euro oldu Yunus da 50 olmalı öyleyse...

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Haber YorumlarıHayri:

Genç futbolculara örnek olsun işte biraz çalışıp emek verince hemen dikkatler onun üzerine geliyor koşup çabalayacaksın kapasiteni zorlayacaksın eğer klasman atlamak istiyorsan kişisel antrenmanlar şart bu işe baş koyarsan kabiliyetinde varsa kimse durduramaz

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