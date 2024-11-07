Yunus Akgün yuvadan uçuyor

Süper Lig devi Galatasaray'daki başarılı performansıyla göz dolduran ve adından söz ettiren Yunus Akgün'ün Barcelona'nın radarında olduğu yazıldı.

ÇIKIŞA GEÇTİ

Katalan medyasında çıkan haberlere göre Barcelona Akgün'e teklif yapacak. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası formayı alan Yunus Akgün, 14 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

RADARA ALDILAR

İspanyol devi Barcelona'nın Galatasaray maçlarını takip edeceği ve Yunus Akgün'ün performansına göre devre arasında transfer teklifi yapacağı aktarıldı.