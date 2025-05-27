Yunus Akgün'ün Golü UEFA Avrupa Ligi'nde Sezonun En İyisi Seçildi

Yunus Akgün'ün Golü UEFA Avrupa Ligi'nde Sezonun En İyisi Seçildi
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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol, taraftarlar tarafından 2024-25 UEFA Avrupa Ligi sezonunun en iyi golü olarak seçildi. Bu gol, Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçta kaydedildi.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonunun en iyisi seçildi.

UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlenip taraftar oylamasına sunulan "sezonun en iyi 10 golü" arasında Galatasaray'ın lig aşamasında şampiyon Tottenham'a karşı 3-2 kazandığı maçta Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından attığı gol, en çok oyu alarak birincilik elde etti.

Milli futbolcunun ardından Karabağ'ın forveti Tural Bayramov'un lig aşamasında Bodo/Glimt'e attığı gol ikinci sırada yer alırken Manchester United'dan Mason Mount'un yarı final rövanşında Athletic Club'a kaydettiği gol üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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