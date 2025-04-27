Yunus Akgün: Şampiyonluk Hedefimiz 5'inci Yıldız

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, –GALATASARAYLI Yunus Akgün, Süper Lig'in 33'üncü haftasında İkas Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri maçta takım olarak iyi oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunus Akgün, takım performansının artarak ilerlediğini belirterek, "Çok mutluyuz. Arda Turan ve Eyüpspor'u tebrik ederim. Onlar da iyi bir performans sergiliyor. Onların da Avrupa hedefi var. Bugün iyi oyunla galip geldik ve böyle devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gol şarkısına da değinen Yunus Akgün, "Abdülkerim Bardakcı bana kızıyor. 'O senin şarkın değil. Benim şarkım.' diyor. Milli takımda ilk o yapmıştı. Evimizde oynayacağımız ilk maçta bunu yaşamak istiyoruz" dedi.

Yunus, ligde şampiyon olacakları maçın daha belli olmayacağını belirterek, "İnşallah Kayserispor maçında şampiyon oluruz ama sonuçta bu futbol. Sezon başından beri hedefimiz 5'inci yıldız" dedi.

Sözleşmesiyle alakalı bir gelişmenin olmadığını dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, "Ben sahaya odaklıyım. Ben sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur. Onda bir problem yok. Sezon bitince zaten oturup konuşuruz. diye konuştu.

Victor Osimhen'in büyük bir karakter olduğunu belirten Yunus, "O burada olduğu için şanslıyız. Çok iyi bir futbolcu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Bize katkısı çok büyük. Biz de ona elimizden geldiğince sahada katkı vermeye çalışıyoruz. O bana bir şeyler katıyor. Ben de ona bir şeyler katmaya çalışıyorum. Güzel bir ikili ilişkim var onunla" ifadelerini kullandı.

Yunus, ayrıca sakatlık sonrası yaşadığı ağrıların daha iyiye gittiğini söyledi.