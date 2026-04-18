Yunus Akgün ligde 6. golünü kaydetti

Yunus Akgün ligde 6. golünü kaydetti
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçta attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Toplamda ise 9. gol sevinci yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Gençlerbirliği maçıyla bu sezon ligdeki gol sayısını 6 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Yunus Akgün'den geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası içi sol tarafından yerden pasında arka direkte bulunan Yunus, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.

25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan Yunus Akgün toplamda 9. gol sevinicini yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Yunus'un yerine 87. dakikada Eren Elmalı oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Türkiye'ye tek amaç için geldiler! İleride adlarını sıkça duyabiliriz
Firarinin abisinin anlattığı dikkat çekici: Vali, alnından öpmüş
Cezaevinden çıktı, bir hafta sonra mezara girdi
Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Tribünler aynı sesle inledi!
Kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam