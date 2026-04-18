Yunus Akgün ligde 6. golünü kaydetti
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçta attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Toplamda ise 9. gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Yunus Akgün'den geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası içi sol tarafından yerden pasında arka direkte bulunan Yunus, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.
25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan Yunus Akgün toplamda 9. gol sevinicini yaşadı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Yunus'un yerine 87. dakikada Eren Elmalı oyuna girdi. - İSTANBUL