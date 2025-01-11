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Yunus Akgün, Galatasaray'ın teklifini reddetti

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Galatasaray'ın genç yeteneği Yunus Akgün, kulüpten aldığı yeni sözleşme teklifini reddetti. Akgün'ün, Galatasaray'dan 2.5 milyon euro değerindeki sözleşme teklifini kabul etmediği ve 3 milyon euro maaş talep ettiği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da yeni sözleşme görüşmelerinin yapıldığı isimlerden biri de Yunus Akgün. Bu sezon sarı-kırmızılardaki performansıyla lige damga vuran Yunus Akgün, Galatasaray'ın son teklifine beklenmedik bir cevap verdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yunus Akgün, 300 bin euroluk maaşını 2.5 milyon euroya çıkaracak sözleşmeyi reddetti.

TEKLİFİ REDDETTİ

Yunus Akgün'ün rakam konusunda ikna olmadığı ve Galatasaray'dan Mertens'in ücreti olan 3 milyon euroya yakın bir maaş istediği öne sürüldü.

Bu sezon lige damga vuran 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'dan gelecek tekliflere göre hareket edeceğini ifade etti. Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı ve 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Yunus Akgün, Galatasaray'ın teklifini reddetti
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Aynı kanat da oynayan Max'ime Fener senelik 8 milyon euro veriyor hali ortada.. Türk diye mi az veriyoruz

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

salın gitsin bende

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Haber Yorumlarıadem erden:

daha fazlasını hak ediyor

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Haber YorumlarıErem:

Adam haklı niye kabul etsin kulüp içindeki çöplerden daha çok hak ediyor

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Haber YorumlarıAhmet null:

Tam tersi kabul etti imzaladı bu yancı haber kanalı yalan söylüyor

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