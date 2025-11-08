Haberler

Yunus Akgün Fıtık Ameliyatını Başarıyla Geçirdi

Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, fıtık operasyonunu başarıyla tamamladığını açıkladı ve sahalara dönmek için sabırsızlandığını belirtti. Ameliyat sürecinde destek veren herkese teşekkür etti.

Fıtık operasyonu geçiren Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, ameliyat sürecinin başarıyla tamamlandığını, sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ameliyat sürecim başarıyla tamamlandı. Bu süreçte yanımda olan, destek mesajlarıyla moral veren herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca operasyon sürecindeki titiz ilgileri ve emekleri için Dr. Metin Ertem ve Dr. Yener İnce'ye özellikle teşekkür ederim. Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar; ancak önemli olan, bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
