Haberler

Yunus Akgün'e dev talip

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yunus Akgün'e dev talip
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yunus Akgün'e dev talip
Haber Videosu

İtalyan Serie A ekibi Atalanta, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'ün transferi için devreye girdi. Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi, Yunus'u liste başına koydu. Ademola Lookman'ın takımdan ayrılması durumunda Atalanta'nın bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi.

İtalya Serie A ekibi Atalanta, Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi.

ATALANTA TALİP OLDU

Foot Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Atalanta, 25 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün için devreye girdi. İtalyan ekibinin, kadrosundaki boşlukları güçlü halkalar ile doldurmak istediği ve bu doğrultuda Yunus Akgün'e liste başındaki isimlerden biri olarak yer verdiği belirtildi.

GALATASARAY'IN YUNUS KARARI

Haberde, Galatasaray'ın Yunus Akgün'ü kolay koaly bırakmaya niyetli olmadığı ancak Ademola Lookman'ın transferinde kolaylık sağlanması karşılığında ayrılığa izin verebileceği de aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 26 gole katkı yapan Yunus Akgün, bu sezon ise forma giydiği 9 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Helal olsun size! Gazze'ye gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Ambulansa ısrarla yol vermedi

Hadsizliğine inatla devam etti, uyarılara aldırmadı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.