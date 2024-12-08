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Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı

Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı
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Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Rej Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından VAR uyarısına rağmen hakemin kırmızı kart göstermemesine isyan etti. Akgün, "Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem" sözlerini sarf etti.

Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da Yunus Akgün, Maçının ardından yaptığı açıklamada son dakikalardaki Baroş Alper Yılmaz'a yapılan faulde VAR incelemesine rağmen kırmızı kartına başvurmayan hakem Turgut Doman'a tepki gösterdi.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR, BELKİ DE AYAĞI KIRILDI"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş canlı yayınında açıklamalarda bulunanan Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı;

"Gerçekten takımımla gurur duyuyorum, emeklerine yüreklerine sağlık. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Bu 3 puan çok önemliydi. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Galatasaray altyapısından yetişti. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık. Biz taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bir günde maçın ardından şikayer edip ağlamayın artık bıktırdınız ne istiyorsunuz hep memnuniyetsizsiniz rakipler oynamasın size hep buyur etsin mudahele etmesin kal3ci kurtarmasın ne istiyirsunuz hayret ya

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıCumalylmz yilmaz:

acun bey nerdesin yapı yapı diye diye ülkeyi ne hale soktunuz adamlar kırmızı çıkarmaya korkar oldu var çağırıyor yine devam bumuydu istedigin GS FB BJK farketmez ülke futbolu hiç iyi değil yönetici dediğin sahaya müdahale etmez biz futboldan çok yönetimi konuşuyoruz yazık

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme11
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