Haberler

Yunanistan, EuroBasket 2025 Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroBasket 2025 son 16 turu maçında Yunanistan, İsrail'i 84-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. Yunanistan'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo 37 sayıyla maça damga vurdu.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya), Luis Castillo (İspanya)

Yunanistan : Sloukas 11, Dorsey 4, Papanikolaou 8, Mitoglou 4, Giannis Antetokounmpo 37, Larentzakis, Toliopoulos 5, Kalaitzakis 4, Kostas Antetokounmpo 4, Thanasis Antetokounmpo, Samodurov 7

İsrail : Madar 10, Palatin, Avdija 23, Ginat 15, Segev, Carrington 9, Sorkin 14, Timor 2, Levi 2, Zoosman 4

1. Periyot: 28-22

Devre: 35-29

3. Periyot: 67-59

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsrail'i 84-79 yenen Yunanistan, çeyrek finale yükseldi.

Yunanistan, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musluğun üzerine ıslak bez asmak sanılandan çok daha tehlikeli

Musluğun üzerine ıslak bez asanlar dikkat! Tam tersi etki yaratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.