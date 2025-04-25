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Yunanistan'da rezillik! Anadolu Efes'e saldırı

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Panathinaikos ile Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında karşı karşıya geldi. Maç sonunda yaşanan olaylar maça damga vurdu. Bazı Panathinaikos taraftarları, maçı tribünden takip eden Anadolu Efes oyuncularının ailelerine sert tepki gösterdi.

THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Yunanistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, son çeyrekteki iyi oyunuyla 76-79 kazandı.

MAÇ SONU ANADOLU EFES'E TEPKİ VE SALDIRI

Maça maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Bazı Panathinaikos taraftarları maçın kaybedilmesinin ardından kendisini kaybetti. Taraftarlar, maçı tribünden takip eden Anadolu Efes oyuncularının ailelerine sert tepki gösterdi. Yunan taraftarların Efes kafilesine çok sayıda küfürlü yorumda bulunduğu, alkol ve su şişesi fırlattığı öğrenilirken, güvenlik güçlerinin olayın büyümesini engellediği aktarıldı.

SERİNİN 3 VE 4'NCÜ MAÇI TÜRKİYE'DE

Seride durumu 1-1'e getiren Anadolu Efes, serinin üçüncü ve dördüncü maçında Panathinaikos'u kendi evinde konuk edecek. Seride 3 olan takım adını son dört takım arasına yazdıracak.

Yunanistan'da rezillik! Anadolu Efes'e saldırı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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