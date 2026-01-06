Haberler

Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz

Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz Haber Videosunu İzle
Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunarak sarı-lacivertlilerin deneyimli kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiklerini açıkladı.
  • Yüksel Yıldırım, eski oyuncusu Anthony Musaba'yı çok sevdiğini ve ikinci babası gibi olduğunu belirtti.
  • Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Samsunspor maçında seyirciyi coşturma hareketi yapmaması gerektiğini ifade etti.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

''İKİNCİ BABASI GİBİYİM''

Eski oyuncusu Anthony Musaba hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı ben çok seviyorum. İkinci babası gibiyim. Tek üzüldüğüm şey, bizden ayrıldı ama yaptığı hareket, o seyirciyi coşturma falan... Samsunspor maçında yapmaması lazım.'' dedi.

''FENERBAHÇE'DEN KİRALIYORUZ''

Fenerbahçe'den yapacakları transferi ilk kez açıklayan Yıldırım, "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sadettin Başkan ile görüştük. İrfan Can, sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelçuk usta:

al papazı ver valeyi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Resmiyette bedelsiz ama elden 6 milyon Euro, masak da duymuştur bunu umarım

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan POLAT:

Arkadan dolananlarda bu gün.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü
Kocaeli'nde acı son: Tavuklarına yem vermeye gitmişti, cansız bedeni bulundu

Köydeki herkes, korkunç manzaradan gözünü alamadı
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor

Osimhen ülkeyi karıştırdı! Takımdan ayrılmakla tehdit ediyor