Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

''İKİNCİ BABASI GİBİYİM''

Eski oyuncusu Anthony Musaba hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı ben çok seviyorum. İkinci babası gibiyim. Tek üzüldüğüm şey, bizden ayrıldı ama yaptığı hareket, o seyirciyi coşturma falan... Samsunspor maçında yapmaması lazım.'' dedi.

''FENERBAHÇE'DEN KİRALIYORUZ''

Fenerbahçe'den yapacakları transferi ilk kez açıklayan Yıldırım, "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sadettin Başkan ile görüştük. İrfan Can, sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek." ifadelerini kullandı.