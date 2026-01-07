Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya olay sözler: Paracı şovmen
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye transfer olan ve Süper Kupa maçında eski takımına karşı oynayan Anthony Musaba'yı eleştirdi. Yıldırım, Musaba'nın ayrılık sürecinde veda etmemesi ve maçtaki tavırlarını eleştirirken, kulübün Musaba için paylaştığı teşekkür mesajını da maç sonrası kaldırdıklarını belirtti. Yıldırım, Musaba'nın maç sonrası gözyaşlarına ve taraftarı coşturmasına tepki gösterdi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye karşı oynayan eski futbolcuları Anthony Musaba hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"VEDA ETMEDİ, HİÇBİR ŞEY YAPMADI"
Yıldırım, Musaba'nın transfer sürecinde kulübe, teknik ekibe ve takıma veda etmediğini belirterek, "Anthony Musaba, çok terbiyesizlik yaptı. Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye gidiyorsun. 2 Ocak'ta para yattı. 6 Ocak'ta maça çıkıyorsun. Takıma, hocaya, bize veda etmedi" şeklinde konuştu.
TEŞEKKÜR MESAJI KALDIRILDI
Samsunspor'un Musaba için yayımladığı teşekkür mesajına da değinen Yüksel Yıldırım, "Kulüp olarak kendisine bir teşekkür mesajı yayınladık, bize yaptığı ekonomik katkıdan dolayı. Dünkü maçtan sonra teşekkür yazımızı kaldırdık" dedi.
"DANSLAR YAPIYOR, TARAFTARI COŞTURUYOR"
Musaba'nın maçtaki davranışlarını da eleştiren Yıldırım, oyuncunun gollerden sonra yaptığı hareketlere, "Dünyada bir oyuncu eski takımına gol atınca sevinmiyor bile. Musaba'da bunların hiçbiri yokmuş. Dün şok oldum. Gollerden sonra danslar yapıyor, taraftarı coşturuyor" diyerek tepki gösterdi.
"TAMAMEN PARACI… ÇOK ŞOVMEN"
Samsunspor Başkanı, Musaba'nın maçtan sonraki görüntüleriyle ilgili de, "Tamamen paracı bir oyuncu. Bir de maçtan sonra canlı yayında ağlıyor. Ne ağlıyorsun ya? Neymiş, duygulanmış. Çok şovmen bir adam. İnanılmaz kızdım, üzüldüm" dedi.