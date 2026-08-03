Yüksel Yıldırım: "Artık kupa kazanma ve Avrupa’ya gitme dönemi başladı"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı kulübün yeni hedefinin kupalar ve Avrupa olduğunu vurgulayarak, "Artık kupa kazanma ve Avrupa'ya gitme dönemi başlamıştır" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübü devralmasının 8. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Kırmızı-beyazlı camiaya birlik ve güven mesajı veren Yıldırım, Samsunsporluları gönül rahatlığı içinde olmaya davet ederek, "8 yıl önce göreve geldiğimizden beri hayal olarak görülen pek çok hedefi birer birer gerçeğe dönüştürdüğümüz için kendimle ve icra kurulu ekibimle gurur duyuyorum. Artık hedefler ve beklentiler çok daha farklı boyutlara ve çok üst seviyelere çıktı ve de çıkmaya devam edecektir. Bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı inançla ve aynı cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı, bu şehrin çocukları şehrinin takımı ile gurur duyup Türkiye'nin yada dünyanın neresinde olursa olsun göğsünü gere gere 'Ben iyi ki Samsunsporluyum' diyeceği yarınlar için ben ve ekibim canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Artık kupa kazanma ve Avrupa'ya gitme dönemi başladı"

Kulüp adına yeni bir dönemin başladığının altını çizen Yıldırım, " Samsunspor'un büyüklüğü artık sadece ligde kazandığı veya kazanacağı maçlarla ve skorlarla anlatılmamalı! Artık kupaları kazanma ve Avrupa'ya gitme dönemi başlamıştır. Çünkü benim önderliğimde son dönemde yapmış olduğumuz radikal yatırımlarla ve kararlarla artık Samsunspor demek; Daima mahalle aralarında top koşturan çocukların hayali olmasıdır. Sabahın ilk ışığında işine giden emekçinin, çalışanların, balıkçıların duasıdır. Gurbette kırmızı-beyaz formasını giyip ve atkısını omzuna alan her Samsunlunun memleket hasretidir. Haksızlık karşısında boyun eğmeyip dik duran, emeğe inanan, kendine ve öz kaynaklarına güvenen ve ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen bir karakterin adıdır" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı