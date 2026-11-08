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Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 0-0 berabere kaldı

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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor, Şemdinli İlçe Stadı'nda 0-0 berabere kaldı. Dolu ve sağanak altında oynanan maçta taraflar bulduğu fırsatlardan yararlanamadı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor 0-0 berabere kaldı.

Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda etkili olan dolu ve sağanak altında oynanan müsabakada taraflar bulduğu fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA
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