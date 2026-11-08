Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 0-0 berabere kaldı

Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 0-0 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor, Şemdinli İlçe Stadı'nda 0-0 berabere kaldı. Dolu ve sağanak altında oynanan maçta taraflar bulduğu fırsatlardan yararlanamadı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Yüksekovaspor ile Hakkarigücüspor 0-0 berabere kaldı.
Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıda etkili olan dolu ve sağanak altında oynanan müsabakada taraflar bulduğu fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Kaynak: AA