Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş : 88- 95

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Ali Köseoğlu

5 FAUL: Harrison, Altan Erol (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Tofaş'a normal süresi 77-77 biten maçta uzatmalarda 95 - 88 yenildi. Maçın ilk çeyreği 17-17 berabere tamamlanırken, konuk Tofaş ikinci periyodu 43-40 galip tamamladı. Üçüncü periyotta toparlanan Merkezefendi 58-54 üstünlük sağladı. Başa baş geçen son çeyrekte iki takım eşitliği bozamadı ve müsabaka uzadı: 77-77. Bursa temsilcisi Tofaş, uzatma dakikalarını galip bitirdi ve maçı kazandı.