Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş : 88- 95
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SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Ali KöseoğluYUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Harrison 12, Altan Erol 22, Rathan 26, Gielo 8, Hamilton 7, Arca Tülüoğlu 7, Gökhan Aydın, Ayberk Olmaz 4, Muhammed Doğan Şenli 2TOFAŞ : Berke Büyüktuncel,...
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Ali KöseoğluYUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Harrison 12, Altan Erol 22, Rathan 26, Gielo 8, Hamilton 7, Arca Tülüoğlu 7, Gökhan Aydın, Ayberk Olmaz 4, Muhammed Doğan Şenli 2TOFAŞ : Berke Büyüktuncel, Berk İbrahim Uğurlu 4, Toure 15, Gray 14, Manek 23, Tevfik Akdamar, Tolga Geçim, Milaknis 16, Doyle 231'İNCİ PERİYOT: 17 - 17İLK YARI: 40 - 433'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 54NORMAL SÜRE : 77 - 77
5 FAUL: Harrison, Altan Erol (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Tofaş'a normal süresi 77-77 biten maçta uzatmalarda 95 - 88 yenildi. Maçın ilk çeyreği 17-17 berabere tamamlanırken, konuk Tofaş ikinci periyodu 43-40 galip tamamladı. Üçüncü periyotta toparlanan Merkezefendi 58-54 üstünlük sağladı. Başa baş geçen son çeyrekte iki takım eşitliği bozamadı ve müsabaka uzadı: 77-77. Bursa temsilcisi Tofaş, uzatma dakikalarını galip bitirdi ve maçı kazandı.- Denizli