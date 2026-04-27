Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: - Mersin Spor: 101-93

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Murat Ciner

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Zoriks 11, Miles 33, Roko Badzim 20, Cazalon 15, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan, Griffin 5, Ömer Can İlyasoğlu 3, Omic 2, Egemen Güven 3

MERSİN SPOR: Olaseni 20, Leon Apaydın, Cowan 16, Cruz 17, Chassang, Kartal Özmızrak 9,, March 8, Hakan Sayılı 13, White 10, Enoch

1'İNCİ PERİYOT: 26-18

İLK YARI: 51-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste 3 yenilginin ardından evine Mersin Spor'u mağlup ederek bitime 2 hafta kala Avrupa yarışını sürdürdü: 101-93. Maçın ilk periyodunda rakibi Mersinspor karşısında 26-18 önde giden Denizli ekibi, ilk yarıyı da 51-44 önde kapattı. Üçüncü periyotu da 82-61 gibi farkla önde götüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibi Mersinspor'u 101-93 skorla yendi. Denizli ekibi bu skorla 11 galibiyete ulaşırken, alt sıralardaki rakiplerinin kazandığı periyotta son 6 maçını kaybeden Mersin ise 9 galibiyette kalarak bitime 2 maç kala küme düşme korkusu hissetmeye başladı.

