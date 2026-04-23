Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Galatasaray MCT Technıc : 80-90

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Özgök

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emre Tanışan 2, Griffin 13, Zoriks 4, Bleijenbergh 14, Ömer Can İlyasoğlu 6, Miles 6, Badzim 25, Cazalon, Omic 4, Egemen Güven 2, Mahir Ağva 4

GALATASARAY MCT TECHNIC : Ellis, Robinson, Rıdvan Öncel 13, Palmer 2, Petrucelli 12, Gillespie 2, White 8, Can Korkmaz 9, Meeks 17, Muhsin Yaşar 12, Buğrahan Tuncer 15

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

İLK YARI: 32-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-72

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ağırladığı Galatasaray MCT Technic'e 90-80 mağlup oldu. Maçın ilk periyodunda güçlü rakibi karşısında 20-18 geride kalan Denizli ekibi ilk yarıyı da 47-32 geride kapattı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da Galatasaray 72-52 önde tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip maçı 90-80'lik skorla kazandı.

