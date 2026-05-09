Merkezefendi'nin son hafta konuğu Erokspor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki beşinci sezonunda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ligin son maçında Safiport Erokspor'la evinde karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki son hafta mücadelesinin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde 29 maçta 12 galibiyet alan Merkezefendi'nin sezonu dokuzuncu basamakta tamamlaması kesinleşmişti. Erokspor ise 16 galibiyetle Denizli ekibinin tek basamak üzerinde play-offa bileniyor.

