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Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

4 Aralık 2023 21:57 Son Güncelleme: 21:58 Abone Ol

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.