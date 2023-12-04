Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Akdeniz ekibi yardımcı antrenör Serkan Damla yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Mavi-lacivertliler antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Yukatel Adana Demirspor, bu akşam teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.