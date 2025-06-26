Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor

Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
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Borussia Dortmund'da yıllık 8.5 milyon euro kazanan Youssoufa Moukoko, Kopenhag'a transfer olmak için önemli bir maaş indirimi yapmayı kabul etti. Moukoko, Danimarka ekibinde yıllık 850 bin euro kazanacak. Transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonun başında Borussia Dortmund'dan Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e kiralanan Youssoufa Moukoko'nun yeni sezonki adresi belli oluyor.

8.5 MİLYON EURO MAAŞTAN VAZGEÇTİ

Almanya'dan Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund ve Kopenhag, 20 yaşındaki santrfor Youssoufa Moukoko'nun transferinde anlaşmaya vardı. Haberde, Alman futbolcunun Kopenhag'a transfer olmak için maaşında önemli bir indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi. Dortmund'da yılda 8.5 milyon euro maaş kazanan Moukoko'nun Kopenhag ile 850 bin euro karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Nice formasını geride kalan sezonda 22 maçta giyen genç futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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