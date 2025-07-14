Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, yeni sezon öncesi yapılan çalışmalarda zayıflığı ve hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncunun kilo verdiğini dile getirerek şaşkınlığını gizleyemedi.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ederken Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin son durumu taraftarlarda sevinç yarattı.
EN-NESYRI GÖZ DOLDURDU
Geçtiğimiz sezonun özellikle son bölümünde taraftarlarının eleştiri odağı olan En-Nesyri, yeni sezona bambaşka bir görüntüyle giriş yaptı. Hem fiziksel hem de mental açıdan oldukça iyi bir durumda olan tecrübeli forvet, hazırlık maçındaki performansıyla göz doldurdu.
TEKNİK HEYETİN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Karagümrük karşısında attığı golle skora katkı sunan En-Nesyri, bununla da yetinmedi. Sahadaki yüksek enerjisi, rakibe yaptığı baskılar ve ceza sahasında sergilediği etkili pozisyon alma becerisiyle teknik heyetin beğenisini kazandı.
ZAYIFLIĞI ŞAŞIRTTI
Öte yandan yıldız oyuncunun geride bıraktığımız sezondaki kilolarından kurtulduğu da gözüktü. Taraftarlar, Faslı oyuncunun zayıfladığını dile getirdi ve bu halinin daha iyi olduğunu vurgulayarak şaşkınlıklarını gizleyemedi.