Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

O ülkenin son hamlesi Trump'ı çok kızdırdı! ABD'den yaptırım kararı
Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçireceğini söyledi

Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor! "Kontrolü ele geçireceğiz"
Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı: Mesele olmaktan çıktı, konuya dönüştü

Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı

Youssef En-Nesyri, Göztepe Maçında 2 Gol Attı

Youssef En-Nesyri, Göztepe Maçında 2 Gol Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, Göztepe maçında 2 gol atarak bu sezon 4. kez bir maçta çift haneli gol sevinci yaşadı ve Süper Lig'deki toplam gol sayısını 12'ye çıkardı.

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, Göztepe maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayla bu sezon 4. kez bir maçta 2 gol kaydetti. En-Nesyri, Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 2 gole imza attı. Karşılaşmanın 46. dakikasında ceza sahası içinde golünü atan Faslı futbolcu, 53. dakikada da bu kez köşe vuruşu sonrası kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ligde son haftalardaki golleriyle performansını yükselten Youssef En-Nesyri, son 6 lig maçının 5'inde fileleri havalandırmayı başardı ve bu süreçte 9 kez gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye çıkardı. En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor.

Göztepe müsabakasına 11'de başlayan En-Nesyri, 88. dakikada yerini Diego Carlos'a bıraktı. En-Nesyri, oyundan çıkarken tribünlerden alkış aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Biden durdu, Trump izin verdi! Gelir gelmez İsrail'e sevkiyat yaptı
img

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi de katıldı
img

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu

Avrupa'da zirveye oturdu
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.