Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 mağlup ederken Youssef En-Nesyri galibiyet golünü kaydetti.

GOLÜ ATTI FORMAYI ÇIKARDI

Karşılaşmanın 89. dakikasında kafayla topu filelere gönderen Faslı forvet takımına 3 puan kazandırırken, son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

ALANYASPOR MAÇINDA YOK

Youssef En-Nesyri attığı gol sonrası tribünlere koşarken formasını çıkardı. Gol sevincinin ardından hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart gösterilen En-Nesyri sarı kart gördü. Faslı futbolcu bu sezon ayrıca Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.