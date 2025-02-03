Youssef En-Nesyri'den kötü haber
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor'a karşı 3-2 kazandığı maçta galibiyet golünü atan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, gol sevinci sonrası formasını çıkararak sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 mağlup ederken Youssef En-Nesyri galibiyet golünü kaydetti.
GOLÜ ATTI FORMAYI ÇIKARDI
Karşılaşmanın 89. dakikasında kafayla topu filelere gönderen Faslı forvet takımına 3 puan kazandırırken, son haftalardaki çıkışını sürdürdü.
ALANYASPOR MAÇINDA YOK
Youssef En-Nesyri attığı gol sonrası tribünlere koşarken formasını çıkardı. Gol sevincinin ardından hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart gösterilen En-Nesyri sarı kart gördü. Faslı futbolcu bu sezon ayrıca Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.