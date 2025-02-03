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Youssef En-Nesyri'den kötü haber

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor'a karşı 3-2 kazandığı maçta galibiyet golünü atan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, gol sevinci sonrası formasını çıkararak sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 mağlup ederken Youssef En-Nesyri galibiyet golünü kaydetti.

GOLÜ ATTI FORMAYI ÇIKARDI

Karşılaşmanın 89. dakikasında kafayla topu filelere gönderen Faslı forvet takımına 3 puan kazandırırken, son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

ALANYASPOR MAÇINDA YOK

Youssef En-Nesyri attığı gol sonrası tribünlere koşarken formasını çıkardı. Gol sevincinin ardından hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart gösterilen En-Nesyri sarı kart gördü. Faslı futbolcu bu sezon ayrıca Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Youssef En-Nesyri'den kötü haber
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Kötü haber dediğin ; Sezonu kapattı olur , çapraz bağları koptu olur..Ödem olur , menisküs olur…Hangisi olsa uygundur..

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Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Salağın bu kadar ı işte klasik futbolcu. Birde milyon luk şekkk mi desekkk.

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