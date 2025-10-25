Kayserispor'un Faslı oyuncusu Youssef Ait Bennasser; Fatih Karagümrük maçında sakatlandı ve mücadelenin 5. dakikasında yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken, Faslı futbolcu Youssef Ait Bennasser sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Bennasser'in oyuna devam edememesi planları bozarken, teknik heyeti ise hayli bir üzdü.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası kenara gelen Bennasser'in çekilecek olan MR sonrası durumu netlik kazanacak. - KAYSERİ