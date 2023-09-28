Younes Belhanda'nın durumu iyi
Yukatel Adana Demirspor'un futbolcusu Younes Belhanda, Beşiktaş maçının devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Belhanda'nın durumunun iyi olduğu ve geceyi müşahede altında geçireceği belirtildi.
Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş ile oynanan Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçının devre arasında rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'nın durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçının devre arasında kendisini iyi hissetmediğini belirterek tedbir amaçlı hastaneye götürülen futbolcumuz Younes Belhanda'nın durumunun iyi olduğunu, geceyi müşahede altında geçireceğini bilgilerinize sunarız." denildi.
Kaynak: AA / Spor