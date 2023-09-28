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Younes Belhanda'nın durumu iyi

Yukatel Adana Demirspor'un futbolcusu Younes Belhanda, Beşiktaş maçının devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Belhanda'nın durumunun iyi olduğu ve geceyi müşahede altında geçireceği belirtildi.