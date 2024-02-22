Üye Girişi
Haberler

Tek cümlesiyle ortamı kahkahaya boğdu! Herkes Serdar Dursun'un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Serdar Dursun'un İzmirli kadınlarla olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Dursun'un o anlarına ise hayranları tarafından yorum ve beğeni yağdı.

Fenerbahçe'ye tekrar geri dönen ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı golle takımının galip gelmesinde büyük rol oynayan yıldız futbolcu Serdar Dursun'un bir grup kadınla sohbet ettiği görüldü.

"HEPSİ GÜZEL BAKSANA"

Videodaki kadınların Serdar'ın "Hepsi güzel baksana" demesinin ardından kahkahaya boğulduğu görülürken, aralarından birinin "İzmirliyiz de onun için kim ne dersin" dediği de duyuldu.

YORUM YAĞDI

Yıldız futbolcunun o anlarını gören sosyal medya kullanıcıları ise Serdar Dursun'a birbirinden komik binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun'un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor

Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun'un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor

Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun'un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor

Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun'un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada yeni eve taşınmak, rüyada başka eve taşınmak, rüyada taşındığını görmek ne anlama gelir? Rüyada çamaşır asmak, rüyada çamaşır asmak görmek, rüyada çamaşır asmak toplamak ne anlama gelir? Rüyada çamaşır asmak, rüyada çamaşır asmak görmek, rüyada çamaşır asmak toplamak ne anlama gelir? Rüyada valiz görmek ne anlama gelir? Rüyada valiz hazırlamak, rüyada valiz toplamak, rüyada valiz kaybetmek, rüyada valiz taşımak ne demek? Rüyada tsunami görmek ne anlama gelir? Rüyada tsunami olduğunu görmek, rüyada tsunamiden kurtulmaya çalışmak ne demektir? Rüyada dalgalı tsunami... 22-23 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! UEFA kura ne zaman, UEFA Avrupa Ligi kurası yarın mı? Galatasaray'ın UEFA Son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri kimler? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! CHP Edirne Belediye Başkan Adayı neden çekildi, hasta mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim elendi? 22 Şubat Cuma Survivor'da kim elendi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title