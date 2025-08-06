Yolun açık olsun Cengiz Ünder! Transferi resmen duyurdular

Cengiz Ünder için transferde oldukça önemli adımlar atıldı. Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, birçok takımı peşine taktı. Süper Lig'den de teklifler alan Cengiz, Türkiye'den ayrılıyor.

GÖZDEN ÇIKARILDI

Jose Mourinho tarafından gözden çıkartıldı. Son olarak UEFA listesine de alınmayan milli futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ünder, yeniden İtalya'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Çizme basınının duyurduğu transfer haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçti.

TRANSFERİ DUYURLAR

Haberin ayrıntılarında Bologna'nın transfere öncelik verdiği ama İspanya ve Fransa'dan da Cengiz Ünder'e taliplerin olduğu dile getirildi.

Cengiz Ünder'in de gelen teklife sıcak baktığı ifade edilirken daha önce Roma'da yakaladığı çıkışı bu kez Bologna formasıyla gerçekleştirebileceğine inandığı vurgulandı. Bu kapsamda Bologna'nın Cengiz Ünder'e 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öne sürüldü.