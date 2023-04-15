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Yok böyle maç! Sahasında devleşen Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı dağıttı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda 3 gol bulan ev sahibi ekip, mücadeleden 5-0 galip ayrılarak ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Adana Demirspor- Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda 3 farkal öne geçerek oyunu koparan ev sahibi, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 5-0 kazandı.

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan ev sahibi ekibin ilk yarıdaki gollerini 18 ile 21'de David Akintola, 27'de Yusuf Sarı kaydetti.

Ezip geçtiler! Sahasında devleşen Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı dağıttı

Soyunma odasına rahat giden Adana Demirspor, ikinci yarıda da gol yollarında etkili oldu. 80. dakikadaki sahneye çıkan Cherif Ndiaye, farkı 4'e çıkardı. Younes Belhanda, ise 90. dakikada penaltıdan skoru belirledi.

Ezip geçtiler! Sahasında devleşen Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı dağıttı

İstanbul ekibini sahasında farlı yenen Adana Demirspor, bu sonuçla 51 puanla 4. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 32 puanla 12. sırada kaldı. Adana Demirspor, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanında yara sarmaya çalışacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Kasımpaşa Spor Haberler

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