Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Manchester City ile Al Ain karşı karşıya geldi. İlkay Gündoğan'ın 2 golle yıldızlaştığı maçı Manchester City 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

İLKAY MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, Manchester City'nin Al Ain ile oynadığı maçta 2 kez fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla maçın oyuncusu seçildi.

"ONDAN ÇOK MEMNUNUM"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçın ardından yaptığı açıklamada İlkay için, "İlkay, olağanüstü bir oyuncu. Her anlamda olağanüstü. Gerçekten çok iyi ve harika bir gol attı. Her maçta ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Ondan çok memnunum" dedi.