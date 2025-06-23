Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu

Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, Manchester City'nin Al Ain ile oynadığı maçta 2 gol attı. 34 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla maçın oyuncusu seçilirken karşılaşma 6-0 sona erdi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Manchester City ile Al Ain karşı karşıya geldi. İlkay Gündoğan'ın 2 golle yıldızlaştığı maçı Manchester City 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

İLKAY MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, Manchester City'nin Al Ain ile oynadığı maçta 2 kez fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla maçın oyuncusu seçildi.

"ONDAN ÇOK MEMNUNUM"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçın ardından yaptığı açıklamada İlkay için, "İlkay, olağanüstü bir oyuncu. Her anlamda olağanüstü. Gerçekten çok iyi ve harika bir gol attı. Her maçta ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Ondan çok memnunum" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Otobüste çarşaflı kadına saldırdı: Defolun gidin bu ülkeden

Otobüste çarşaflı kadına saldırdı: Defolun gidin bu ülkeden
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSimurg Anka:

İlkayı istemiyoruz. Önce barışı satın.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Şanlıurfaspor'da kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro

2. Lig ekibinde kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro
Milli yıldızlarımız FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na damga vurdu

Önce Kenan şimdi de Arda! Yıldızlarımız müthiş golleriyle şov yaptı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar! Besicinin kaybı çok büyük

3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar
1. Lig tarihine geçen transfer! İstanbul'a üniversite okumaya geldi, Feyenoord'a transfer oldu

İstanbul'a üniversite okumaya gelmişti, dünya devine transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.