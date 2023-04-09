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Yok böyle maç! Arsenal, 2 farklı öne geçtiği Liverpool deplasmanında skoru koruyamadı

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Lider Arsenal, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve maç 2-2 tamamladı. Liverpool, bir de penaltı kaçırdı.

Andield Stadyumu'nda oynanan Liverpool-Arsenal maçı tam bir futbol şöleni yaşattı. Liverpool, 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2 beraberlikle tamamladı, Mohamed Salah'la da penaltı kaçtı.

YARIM SAATTE ŞOK SKOR

Arsenal 8'de Gabriel Martinelli ile öne geçti. 28'de Gabriel Jesus sahneye çıktı. İlk yarım saatte fırtınalar estiren Arsenal, farkı yükseltecek pozisyonları cömertçe harcadı. 42'de Mohamed Salah'la farkı 1'e indiren Liverpool, ikinci yarıya umutlu girdi.

Yok böyle maç! Arsenal, 2 farklı öne geçtiği Liverpool deplasmanında skoru koruyamadı

PENALTI KAÇTI, FİRMİNO ATTI

Salah, 54'te penaltı atışından yararlanmadı. Hayli etkisiz bir vuruş yapan Mısırlı futbolcu kaçırdığı penaltıdan sonra yıkıldı. Baskısını iyice artıran Liverpool, 87'de Firmino'nun kafa golüyle beraberliği yakaladı. Maç 2-2 tamamlandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mohamed Salah Liverpool Spor Haberler

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