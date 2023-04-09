Yok böyle maç! Arsenal, 2 farklı öne geçtiği Liverpool deplasmanında skoru koruyamadı

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Lider Arsenal, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve maç 2-2 tamamladı. Liverpool, bir de penaltı kaçırdı.