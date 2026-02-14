Haberler

Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor

Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Güncelleme:
U19 PAF Ligi 22. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, yoğun bir gol düellosuna sahne oldu. Maçta tempo bir an olsun düşmezken son dakikalar adeta nefes kesti. Trabzonspor, duraklama anlarında bulduğu gollerle 4-3 galip geldi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 40'a yükseltirken, Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.

  • Trabzonspor U19 PAF Ligi 22. haftasında Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti.
  • Trabzonspor'un golleri 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış, 90. dakikada Yiğithan ve 90+6. dakikada Ahmet Babat tarafından atıldı.
  • Trabzonspor bu galibiyetle puanını 40'a çıkarırken, Fenerbahçe 26 puanda kaldı.

U19 PAF Ligi 22. haftasında oynanan Trabzonspor– Fenerbahçe derbisi gol düellosuna sahne oldu. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 4-3 kazandı.

DURAKLAMADA FIRTINA KOPTU

Maçta tempo bir an olsun düşmezken son dakikalar adeta nefes kesti. 90'dan sonra tam 3 golün çıktığı mücadelede Trabzonspor, duraklama anlarında bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış, 90. dakikada Yiğithan ve 90+6. dakikada Ahmet Babat kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 40'a yükseltti. Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.

