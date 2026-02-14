Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
U19 PAF Ligi 22. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, yoğun bir gol düellosuna sahne oldu. Maçta tempo bir an olsun düşmezken son dakikalar adeta nefes kesti. Trabzonspor, duraklama anlarında bulduğu gollerle 4-3 galip geldi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 40'a yükseltirken, Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.
DURAKLAMADA FIRTINA KOPTU
Maçta tempo bir an olsun düşmezken son dakikalar adeta nefes kesti. 90'dan sonra tam 3 golün çıktığı mücadelede Trabzonspor, duraklama anlarında bulduğu gollerle galibiyete uzandı.
PUAN DURUMU
