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Yok artık Ronaldo! Süper yıldız cinsel organını büyüttürmek için botoks yaptırdı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Cristiano Ronaldo, bu sefer özel yaşantısıyla gündeme geldi. Yıldız futbolcunun cinsel organını büyüttürmek için botoks yaptırdığı öne sürüldü.

Geçen sezon Juventus'tan ayrılıp efsane olduğu Manchester United'a dönen ve transfer sezonu başından beri adı başka dev kulüplerle anılan Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yok artık Ronaldo! Süper yıldızın cinsel organını büyüttürmesi hayranlarında deprem etkisi yarattı

Yok artık Ronaldo! Süper yıldızın cinsel organını büyüttürmesi hayranlarında deprem etkisi yarattı

BOTOKS YAPTIRDI

Vücudunda birçok estetik bulunan Cristiano Ronaldo için bir iddia ortaya atıldı. Marca gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun cinsel organını büyütmek için botoks yaptırdığını öne sürdü. Bu operasyonun iki yıl boyunca kalıcı olduğu ve dikiş gerektirmediği belirtilirken, işe yaramasının garanti olmadığı ifade aktarıldı. Dünyaca ünlü süper yıldız için ortaya atılan bu iddia ise büyük yankı uyandırdı.

Yok artık Ronaldo! Süper yıldızın cinsel organını büyüttürmesi hayranlarında deprem etkisi yarattı

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Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Cinsellik Spor Haberler

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