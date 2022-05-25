Yok artık Ozan Tufan! Ezeli rakip mesaj gönderdi, transfer gerçekleşirse Fenerbahçeliler çıldıracak - Haberler

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Kadro dışı bırakılan milli futbolcu için Trabzonspor'un harekete geçeceği öne sürüldü.

"ABDULLAH HOCA SENİNLE ÇALIŞMAK İSTİYOR"

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ozan Tufan için Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililer, Ozan için Fenerbahçe ile bir görüşme yapmayacak. Ancak menajerine "Eğer bonservisini bedelsiz alırsan, Abdullah hoca seninle çalışmak istiyor" mesajı gönderildi.

İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ

Ozan'ın birinci tercihi Beşiktaş. Siyah-beyazlı formayı giymek için Galatasaray'a hayır dedi. Bonservisini bedelsiz alırsa ilk tercihin de Beşiktaş olacağı konuşuluyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYMEK DE İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip kendisini ispat etmek isteyen Ozan Tufan, bordo-mavili kulübe sıcak bakıyor. Abdullah Avcı faktörü de bu transferin olma olasılığını artırıyor. Çünkü Ozan ve Avcı'nın arası çok iyi.

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