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Yok artık Ndombele! Aynı hareketleri maçta yapsa taraftarın ağzı açık kalır

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Galatasaray'a geldiği günden beri performansıyla büyük eleştiri alan Tanguy Ndombele antrenmanda herkesi çalıma dizdi. 27 yaşındaki futbolcunun o anları taraftarları mest etti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı fakat bekleneni bir türlü alamadığı yıldız futbolcu Tanguy Ndombele'nin antrenmanda yaptıkları dikkat çekti.

HERKESİ ÇALIMA DİZDİ

Galatasaray resmi hesabından paylaşılan videoda Ndombele'nin antrenmanda herkesi çalıma dizdikten sonra gol attığı görüldü.

TARAFTARI MEST ETTİ

Sezon başından beri sadece 1 asist yapan ve büyük eleştiri alan 27 yaşındaki yıldız futbolcunun o anlarını gören Galatasaray taraftarları ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ndombele'ye binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Yok artık Ndombele! Aynı hareketleri maçta yapsa taraftarın ağzı açık kalır

Kaynak: Haberler.com / Spor

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