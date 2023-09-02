Yok artık Kerem! Attığı gol iptal oldu peşine bir tane daha attı

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Galatasaray, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Aktürkoğlu, iptal edilen golün ardından 5. dakikada bir kez daha ağları sarsarak takımını öne geçirdi.