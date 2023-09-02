Yok artık Kerem! Attığı gol iptal oldu peşine bir tane daha attı
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Galatasaray, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Aktürkoğlu, iptal edilen golün ardından 5. dakikada bir kez daha ağları sarsarak takımını öne geçirdi.
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle öne geçti. Gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Kerem, iptal olan golden sonra 5. dakikada tekrar ağları sarstı.
KEREM ATTI AMA OFSAYT
Mücadeleye adeta fırtına gibi başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçın 2. dakikasında fileleri havalandırdı fakat gol ofsayta takıldı.
Kerem'in ofsayt olan golü;
YİNE KEREM
İptal olan gol sonrası oyun yeniden hareketlendi. Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve 5.dakikada takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.