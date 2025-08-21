Yok artık Icardi! Sevgilisine iç çamaşırla poz verdi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun sevgilisi China Suarez, sosyal medya hesabından Icardi'nin iç çamaşırla verdiği bir pozu paylaştı. O anlar kısa sürede viral oldu.
Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu kez bambaşka bir nedenle gündem oldu.
ICARDI'DEN SEVGİLİSİNE İÇ ÇAMAŞIRLI POZ
Arjantinli yıldız futbolcunun sevgilisi China Suarez, Instagram hesabından Icardi'nin iç çamaşırla verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.
Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni topladı. Bazı kullanıcılar Suarez'in cesur paylaşımına destek verirken, bazıları ise bu fotoğrafın fazlasıyla özel olduğunu ve paylaşılmaması gerektiğini savundu.