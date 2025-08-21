Yok artık Icardi! Sevgilisine iç çamaşırla poz verdi

Yok artık Icardi! Sevgilisine iç çamaşırla poz verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun sevgilisi China Suarez, sosyal medya hesabından Icardi'nin iç çamaşırla verdiği bir pozu paylaştı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu kez bambaşka bir nedenle gündem oldu.

ICARDI'DEN SEVGİLİSİNE İÇ ÇAMAŞIRLI POZ

Arjantinli yıldız futbolcunun sevgilisi China Suarez, Instagram hesabından Icardi'nin iç çamaşırla verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni topladı. Bazı kullanıcılar Suarez'in cesur paylaşımına destek verirken, bazıları ise bu fotoğrafın fazlasıyla özel olduğunu ve paylaşılmaması gerektiğini savundu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Ünlü şarkıcıdan sahnede kedisine sutyen fırlatan hayranına ilginç tepki

Ünlü şarkıcıdan sahnede kedisine sutyen fırlatan hayranına ilginç tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.