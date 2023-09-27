Yok artık Galatasaray! 19 maçtır yenilgi yüzü görmüyorlar
Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında biri hükmen olmak üzere 6 lig maçını kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 maç olmak üzere toplamda 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Deneyimli çalıştırıcı Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray tüm kulvarlarda oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
EN SON BEŞİKTAŞ'A YENİLDİLER
Geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini kazandı.
13 MAÇTA 10 GALİBİYET
Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.