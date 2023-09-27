Yok artık Galatasaray! 19 maçtır yenilgi yüzü görmüyorlar

Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında biri hükmen olmak üzere 6 lig maçını kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 maç olmak üzere toplamda 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.