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Yok artık Galatasaray! 19 maçtır yenilgi yüzü görmüyorlar

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Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında biri hükmen olmak üzere 6 lig maçını kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 maç olmak üzere toplamda 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Deneyimli çalıştırıcı Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray tüm kulvarlarda oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

EN SON BEŞİKTAŞ'A YENİLDİLER

Geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini kazandı.

13 MAÇTA 10 GALİBİYET

Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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