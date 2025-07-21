Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, yeni takımında ilk maçında şık bir gol attı. Dzeko'nun kısa sürede takıma uyum sağlaması ve gösterdiği performans, yeni sezonda Fiorentina'nın hücum hattında önemli bir rol üstleneceği sinyalini verdi.
Süper Lig devi Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, yeni takımındaki ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı.
İLK MAÇ İLK GOL
39 yaşındaki başarılı futbolcu, Fiorentina formasıyla sahaya çıktığı ilk karşılaşmada klasını konuşturdu ve taraftarına golle 'merhaba' dedi. Bosnalı yıldız geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 21 golle takımının en skorer isimlerinden olmuştu.
YENİ TAKIMINA HEMEN UYUM SAĞLADI
Fiorentina'nın sezon öncesi hazırlık maçında sahneye çıkan Edin Dzeko, gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı. Dzeko'nun kısa sürede takıma uyum sağlaması, yeni sezonda Fiorentina'nın hücum hattında önemli bir rol üstleneceğinin sinyallerini verdi.